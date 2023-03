Cinci oferte pentru construcția unei autostrăzi la care se muncește din 2004 Companii din Ungaria, Turcia, Austria și Romania se bat pentru construcția unui tronson din autostrada Transilvania. Miercuri, 01.03.2023, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului “PROIECTARE ȘI EXECUȚIE pentru finalizarea Autostrazii Brașov – Targu Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 3C: Suplacu de Barcau-Borș, Subsecțiunea 3C2 Chiribiș- Biharia (km 30+550-km 59+100)”. Pana la termenul limita au depus oferte urmatorii operatori economici: CONSTRUCTII ERBASU SA Asocierea DUNA GROUP INTERNATIONAL KFT – SC ING SERVICE SRL – SC DUNA CONSTRUCTII RO SRL MAKYOL INSAAT… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

