Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata in urma unui cutremur produs, sambata, in sudul Iranului, conform agentiei iraniene de presa IRNA, preluata de Reuters si AFP. Primul bilant al seismului care s-a produs in sudul Iranului, afectand provincia Hormozgan, arata ca au fost ranite cel putin 19 persoane, iar cel mai puternic a fost […] The post Cinci morti in Iran, in urma unui seism de magnitudinea 6,1 pe scara Richter appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .