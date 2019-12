Cinci moduri în care Crăciunul distruge planeta, puțin câte puțin Craciunul este momentul in care ne strangem alaturi de familie, in care incercam sa ne facem toate poftele, dar și momentul in care facem mult prea multa risipa, noteaza Politico.eu. Pentru cei mai mulți oameni, religioși sau atei, altruiști sau egoiști, cumpatați sau risipitori, Craciunul se identifica cu un varf al consumerismului. Statisticile realizate in opt state europene arata ca o familie medie a cheltuit in 2017 in jur de 445 de euro pentru mancare, bautura și cadouri, de Craciun.Olandezii au fost mai moderați, cu o cheltuiala medie de 341 de euro, dar britanicii nu au ezitat sa scoata… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Impresionanta melodia interpretata de Corala Armonia a Arhiepiscopiei Tomisului. Un adevarat omagiu adus marelui praznic al Nasterii Domnului.Dirijor: Iulian Dumitru. Solisti: Urzicana Mihai si Alexandru ChiriacDaca n fiecare zi,Craciunul ar veni,Ce bucurie ar fi,Daca n fiecare zi,Craciunul ar veni,Mai…

- Craciunul este aproape, iar gospodinele se intrec in a pune pe masa cele mai bune bucate tradiționale, preparate in casa. Unul dintre ele este, fara doar și poate, salata de boeuf, nelipsita de pe mesele romanilor. Salata de boeuf are insa secretele ei, așadar, daca vrei sa iți surprinzi invitații,…

- Craciunul este o sarbatoare a bucuriei și a familiei, prilejul perfect de a ne strange toți, in jurul bradului, la un pahar cu vin și o felie de cozonac. Punem pe masa tot ce avem mai bun, ingropam supararile de peste an și ne bucuram de revederea celor dragi. Pe de alta parte, de Revelion facem petreceri…

- Am pașit cu repeziciune in luna Decembrie și Craciunul e mai aproape ca oricand. Ca in fiecare an, aceasta sarbatoare reprezinta pentru noi cadouri, iubire, ințelegere, fericire, familie, dar in special AJUTOR ! Exista oameni acolo, undeva, care nu au parte intodeauna de tot ce iși doresc, sau mai bine…

- Craciunul bate la ușa, iar bradul este vedeta sarbatorilor de iarna. Alegerea decorațiunilor, a culorilor in care va fi decorat, a ornamentelor de diferite forme și a instalației luminoase sunt aspecte important, insa de departe, principalul este bradul in sine.

- Anul acesta, Craciunul și Anul Nou pica in timpul saptamanii, astfel ca romanii nu pot lega zilele libere de sarbatori de weekend-uri. De Craciun, bugetarii vor sta acasa pe 25 și 26 decembrie, adica miercuri și joi. Vineri, 27 decembrie, vor trebui sa se intoarca la lucru. De anul Anul Nou, zilele…

- DE LA RAZBOIUL RECE LA PACEA RECE A COFRUNTARII COTIDIENE Pacile prost concepute duc la interminabile razboaie prost terminate; razboaiele prost terminate duc la paci strambe care fac doar trecerea de la un razboi la altul. Razboiul rece a incetat fara un acord de pace riguros și inteligent…

- Un tribunal din Vladivostok, oras din Extremul Orient rus, a impus amenzi de 150,4 milioane de ruble (2,1 milioane de euro) impotriva a patru companii pentru capturarea ilegala a 11 orci care au fost tinute in asa numita "inchisoare a balenelor", a informat luni asociatia Sakhakin Watch, citata de…