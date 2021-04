Cinci lucruri de știut înainte de a cumpăra Bitcoin Exista cateva lucruri pe care ar trebui sa le știți inainte de a cumpara prima dumneavoastra criptomoneda. De ceva vreme, interesul investitorilor pentru Bitcoin a explodat. In timp ce apare acest text, Bitcoin se tranzacționeaza cu aproximativ 55.000 de dolari, de aproximativ zece ori mai mult decat acum un an. Milioane de oameni din intreaga lume deschid conturi la bursele de criptomonede și cumpara și vand Bitcoin. Daca va gandiți sa intrați in lumea Bitcoin, trebuie sa știți mai intai cateva lucruri. 1. Nu trebuie sa cumperi un Bitcoin intreg Mulți incepatori nu știu ca pot cumpara o cantitat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

