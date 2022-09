Stiri pe aceeasi tema

- Cei cinci au fost condamnați miercuri in temeiul unei legi privind razvratirea din epoca coloniala a Hong Kong intr-un caz denunțat de activiștii pentru drepturile omului drept „un act de represiune alarmanta”, relateaza Reuters . Ei au primit 19 luni de pușcarie pentru conspirația de a publica carți…

- Ambasadorul SUA la Beijing, R. Nicholas Burns, a declarat la CNN ca reacțiile excesive ale Chinei reprezinta un factor destabilizator pentru situația din stramtoarea Taiwan. Aceasta afirmație scoate in evidența din nou poziția absurda și iresponabila a parții americane, a declarat purtatorul de cuvant…

- China a reactionat dur la vizita lui Nancy Pelosi in Taiwan. Ambasadorul SUA a fost chemat la Ministerul de Externe de la Beijing pentru a-i inainta o nota de protest. Mai mult, oficialul i-a transmis ca reunificarea Chinei cu Taiwan este un fapt istoric inevitabil.

- Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, a ajuns marti seara in Taiwan, unde urmeaza sa aiba o serie de intalniri oficiale, ignorand avertismentele Administratiei de la Beijing, informeaza agentia The Associated Press.

- Rusia și-a aratat marți sprijinul pentru China, pe tema vizitei președintelui Camerei Reprezentanților SUA, Nancy Pelosi in Taiwan, avertizand Washingtonul ca o astfel de vizita „provocatoare” va exacerba tensiunile dintre Washington și Beijing, relateaza Reuters.

- Ministerul Apararii al Republicii Populare Chineze a gazduit duminica, in Marea Sala a Poporului din Beijing, o recepție dedicata celei de-a 95-a aniversari de la inființarea Armatei de Eliberare a Poporului din China (PLA). La eveniment au fost prezenți Secretarul general al Comitetului central al…

- Comitetul ONU al Drepturilor ONU isi exprima miercuri ingrijorarea fata de o deteriorare a situatiei la Hong Kong si cere autoritatilor sa abroge legea securitatii nationale impuse de Beijing in urma cu doi ani, relateaza AFP.