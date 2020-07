Cinci jucători și un angajat de la Petrolul Ploiești au COVID: Partida UTA-Petrolul a fost amânată Șase persoane, dintre care cinci jucatori, din cadrul clubului Petrolul Ploiești au fost depistate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, iar partida dintre UTA și Petrolul, programata sambata, a fost amanata. Potrivit unui comunicat al FRF, Departamentul de competiții al Federației a decis amanarea meciului programat sambata, 4 iulie. Citește și: EXCLUSIV Mare atenție! Se propaga un imens fake-news: ‘Se schimba varsta de pensionare de la 1 iulie’ „Avand in vedere discuțiile avute cu reprezentanții celor 6 formații implicate in play-off-ul Ligii 2, in cadrul ultimei videoconferințe,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

