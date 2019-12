Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav pe autostrada A1 Arad –Timșoara! La km 532, pe sensul de mers catre Timișoara, a avut loc un accident in care au fost implicate un autoturism, un autocamion incarcat cu fier vechi și o autocisterna care transporta bitum. In urma evenimentului autocisterna a ramas blocata in banda doi,…

- Accident teribil, in aceasta dimineata, pe autostrada A1, sensul de mers Arad – Timisoara. In accident au fost implicate un TIR incarcat cu fier vechi, o autocisterna cu bitum fierbinte și un Logan. Traficul pe autostrada A1, sensul Arad – Timisoara, este blocat, in urma unui accident cumplit in care…

- Ziarul Unirea FOTO. Accident in lanț pe autostrada A1 cu 3 mașini implicate. Traficul pe un sens intre Arad și Timișoarea este blocat Conform Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, un accident rutier s-a produs in aceasta dimineața, pe Autostrada A1, la km 532, in urma unui carambol in…

- Accident in lanț pe autostrada, in aceasta dimineața. Traficul este inchis pe autostrada A1, sensul de mers Arad – Timișoara, in urma unui carambol in care au fost implicate un tir, o cisterna și un autoturism. In urma accidentului, autoturismul a fost distrus in proporție semnificativa. Tirul implicat…

- Patru autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier, in Timiș, azi-dimineața. Traficul este inchis total pe un sens de mers al DN59, dupa un incident in care au fost implicate trei autoturisme și un autocamion, pe sensul de mers Timișoara – Șag. Se estimeaza reluarea traficului in condiții normale…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier cu doua mașini implicate și o persoana ranita, pe DN7, in apropiere de Saliștea. Traficul este blocat Un accident rutier a avut loc miercuri dimineața, in jurul orei 8.30, pe DN7, in apropiere de Saliștea. O persoana a fost ranita. Traficul ... ACCIDENT rutier cu doua mașini…

- Doua persoane au fost ranite si transportate la spital, vineri dimineata, intr-un accident produs pe DN 7, in localitatea Budesti, in care au fost implicate doua autotrenuri si un autoturism, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, scrie Agerpres. Potrivit…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier in zona podului de la Teleac, cu trei autoturisme implicate. Traficul este blocat Un accident rutier a avut loc miercuri dupa-masa, in jurul orei 17.00, in zona podului de la Teleac. Din primele informații, in evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme. Potrivit…