- Toate cele șase persoane aflate la bordul avionului de transport Antonov AN-26 care s-a prabușit miercuri în extremul orient al Rusiei au murit, relateaza joi Reuters. Aeronava a disparut complet de pe radare în regiunea Khabarovsk, anunța ministrul pentru situații de urgența citat de The…

- O persoana necunoscuta a deschis focul intr-unul din blocurile Universitații de Stat din orașul Perm, Rusia. Potrivit datelor preliminare, exista victime. #Breaking news #Very urgent Students filmed a shooter shooting a man at the entrance to Perm University (Russia) pic.twitter.com/rm7vYCqOIz — Aleksander…

- ”Luni, o persoana neidentificata a intrat in cladirea universitații și a deschis focul. Unii studenți s-au inchis in salile universitații pentru a se ascunde de atacator. Alții au sarit pe ferestre”, a declarat o sursa pentru agenția TASS, potrivit HotNews.ro.Imagini care circula pe rețelele de socializare…

- Partidul președintelui Vladimir Putin, Rusia Unita, s-a clasat pe prima poziție la alegerile de trei zile pentru Duma de Stat, iar Partidul Comunist pe locul 2 cu 25.17% din voturi, potrivit rezultatelor preliminare, dupa ce Kremlinul a înlaturat candidații opoziției. Secțiile de vot s-au închis…

- Evgheni Zinichev, ministrul rus pentru situații de urgența, a murit în timpul unor exerciții de aparare civila și militara desfașurate în Arctica, a anunțat miercuri guvernul rus, citat de Reuters.„Regretam sa va informam ca Zinichev a murit în mod tragic în Norilsk…

- Noua oameni au murit intr-un spital din Rusia, luni, dupa ce o conducta de oxigen s-a defectat, au anunțat agențiile de presa ruse, citate de Reuters. Bolnavii sufereau de Covid-19 și nu puteau respira singuri.

- Influenta Biserica Ortodoxa a Rusiei i-a admonestat luni pe rezidentii din aceasta tara care refuza sa se vaccineze impotriva COVID-19, spunand ca aceste persoane sunt "pacatosi care trebuie sa se caiasca pentru tot restul vietii lor", in contextul in care Rusia a raportat o noua crestere a numarului…