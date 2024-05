Stiri pe aceeasi tema

- Melomanii timișoreni sunt invitați sa descopere povestea de viața a unei femei puternice, iubite și infinit de talentate – Maria Tanase – in cadrul unui concert special susținut de Marius Mihalache & Band. Noul proiect al artistului care a colaborat de-a lungul timpului cu Chick Corea, Gloria Gaynor,…

- Deputatul USR, Brian Cristian, candidatul partidului la primaria Baia Mare, a promovat una dintre cele mai importante legi ale USR, care ofera acces gratuit pentru studenți la bibliotecile universitare și centrale universitare. Totodata, USR a susținut reducerea TVA-ului pentru carțile electronice (ebooks)…

- Gazda a intalnirii elevilor cu scriitorii – Casa de Cultura ”Doamna Chiajna” și Biblioteca comunala Prima ediția a Festivalului de literatura pentru copii și tineret ”Dimineața cuvintelor”, inițiat de Petre Craciun, președintele Filialei București – Literatura pentru copii și tineret a Uniunii Scriitorilor…

- ”In luna ianuarie 2024, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a scazut, fata de luna decembrie 2023, atat ca serie bruta cu 13,8%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 0,2%. Fata de luna ianuarie 2023, volumul cifrei…

- La Moldovenești se pregatește o lansare de carte. Evenimentul are loc la Casa de Cultura, iar autorul apariției editoriale este Tamas Gabor. „Va invitam cu drag la prezentarea carții „Doar in inimile noastre timpul nu trece”, de Tamas Gabor, care va avea loc joi, 14 martie 2024 la Casa de cultura Pataki…

- @ Spectacolele de teatru se imbina perfect cu cititul, iar cei care vor dona bibliotecii comunale minimum 3 carți vor beneficia de bilete la preț redus In seara zilei de Dragobete, in sala mare a Casei de Cultura ”Doamna Chiajna”, din comuna Chiajna, au rasunat aplauzele publicului, in repetate randuri.…

- Imaginile de arhiva ne poarta inapoi in timp, aducand la viața atmosfera anului 1965 in Bacau, cand s-a inaugurat Casa de Cultura. In sala de spectacol, vedem secvențe de la spectacolele de teatru, concerte și evenimente artistice care au animat Casa de Cultura in acea perioada. Actorii, muzicienii…

- Marian Margarit, cel mai longeviv primar din tara, este recunoscut, pe langa activitatea in administratia publica si trofeele atrase drept recunoastere de la autoritatile statului, si ca producator de texte si aranjamente muzicale, una dintre laturile artistice initiate si dezvoltate pe toata durata…