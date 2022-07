Stiri pe aceeasi tema

- Romania a cucerit trei titluri la Jocurile Europene Universitare desfasurate in perioada 17-30 iulie la Lodz (Polonia), la fotbal masculin, baschet 5x5 feminin si handbal masculin, informeaza Sorin Cimpeanu, ministrul Educației.

- Delegatia Romaniei a obținut la ediția din acest an a Jocurilor Europene Universitare trei medalii de aur, o medalie de bronz, patru locuri 4, patru locuri 5, un loc 6, un loc 7 si un loc 12. „Trei Campioane Europene Universitare: 1. Universitatea de Vest din Timisoara – fotbal masculin, 2. Universitatea…

- Echipa de fotbal a Universitații de Vest din Timișoara, reprezentand Romania la Jocurile Europene Universitare ce se desfașoara in aceasta perioada in Polonia, la Lodz, aduce cel mai bun rezultat obținut de o echipa universitara romaneasca in istoria Jocurilor Europene Universitare. Fii la…

- Selectionata Romaniei s-a clasat pe locul 18 la Campionatul Mondial de handbal feminin Under-20 din Slovenia, dupa ce a fost invinsa de echipa Poloniei cu scorul de 23-22 (14-14), vineri, la Celje, potrivit Agerpres.Tricolorele au cedat la un singur gol meciul dintre cele mai bune echipe ale turneului…

- Ministerul Educației a premiat astazi, 7 iunie, delegația Romaniei prezenta la GIMNAZIADA 2022 (14 – 22.05, Normandia/Franța), compusa din 101 persoane (72 de sportivi, 9 arbitri, impuși de regulament, 19 antrenori și un sef delegație). „Ministerul Educației premiaza excelența și performanța! Ministerul…

- Romania a ajuns rasul Europei la fotbal, insa avem și sportivi cu care ne putem mandri. Delegația Romaniei prezenta la GIMNAZIADA 2022 (14 - 22.05, Normandia/Franța), compusa din 101 persoane (72 de sportivi, 9 arbitri, impuși de regulament, 19 antrenori și un sef delegație), a fost premiata de ministrul…

- Desi e cam depasita de cerintele sportului modern, precum intreaga infrastructura sportiva timisoreana per ansamblu, sala „Constantin Jude” va gazdui un meci al „Vulturilor”. Meritul e al selectionerului Dragan Petricevic, care aduce practic Romania – Luxemburg, duel din precalificarile FIBA EuroBasket…

Un copil de 12 ani, care traversa strada cu trotineta pe o trecere de pietoni din Timisoara, a fost ranit si transportat la spital, luni, dupa ce a fost lovit de o masina.