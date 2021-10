Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, nu exclude ca saptamana de vacanța in care intra elevii incepand de luni sa fie prelungita pana la o luna, din cauza exploziei infecțiilor de coronavirus. „Toate variantele sunt deschise in condițiile in care nu ințelegem sa ne vaccinam! In situația in care se suspenda și alte activitați, in interesul protejarii […] The post Cimpeanu n-a vrut sa treaca școlile in online, acum le da elevilor vacanța forțata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .