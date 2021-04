Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii capitalei care au rude inhumate la cimitirul „Sfintul Lazar" vor putea sa faca ordine și sa amenajeze mormintele pina la sarbatorile de Paști, intre orele 08:00-17:00, iar simbata și duminica, intre orele 08:00-15:00. Anunțul a fost facut de Primaria capitalei. Recent a fost amenajat un drum…

- Primaria municipiului Chișinau indeamna cetațenii capitalei care au rude inhumate la cimitirul „Sfantul Lazar" sa faca ordine și sa amenajeze la mormintele apropiaților pana la sarbatorile de Paști, intre orele 08:00-17:00, iar sambata și duminica, intre orele 08:00-15:00.

- Oamenii iși striga nemulțumirile fața de restricțiile impuse de autoritați, in primul weekend cu masuri suplimentare de combatere a pandemiei COVID-19. Este a șasea zi de proteste in Capitala. In acest context, medicul Emilian Imbri a vorbit la Antena 3 despre purtarea maștii și eficiența restricțiilor…

- A cincea zi de proteste anti-restricții a inceput la București, unde, in Piața Universitații s-au adunat, dupa ora 19.00, cateva zeci de persoane. De duminica, cand s-a dat starul manifestațiilor indreptate impotriva masurilor menite sa stopeze raspandirea COVID, protestele au scazut in intensitate,…

- Cateva sute de oameni protesteaza la aceasta ora in București, pentru a treia seara la rand. Noi manifestații fața de restricțiile impuse in contextul pendemiei au loc și in cateva orașe, dar protestele sunt mult mai restranse fața de serile trecute.HotNews.ro transmite Livetext cele mai importante…

- Raed Arafat a declarat, la Digi24, ca saptamana aceasta urmeaza sa fie aprobate restricții suplimentare, inclusiv o carantina prelungita pe timp de noapte, despre care spune ca este o masura care poate sa reduca contactul și mobilitatea care duc la raspandirea virusului Sars-Cov-2. Șeful DSU a mai precizat…

- Prefectul a precizat ca decizia va fi luata abia dupa o analiza facute de specialistii DSP, DSU si premierul Florin Citu. Pentru ca Primaria și Guvernul nu mai dau bani, Patriarhul Daniel cere ajutor romanilor pentru Catedrala In cursul zilei de luni, Directia de Sanatate Publica Bucuresti a…

- Cetațenii comunei Baciu au caștigat „cearta” avuta cu Primaria și autoritațile locale.Oamenii s-au plans de nenumarate ori și au starnit tot felul de discuții in Grupul Bacenilor, pe tema parcurilor care au fost inchise de primarie din cauza numarului mare de cazuri de coronavirus la nivelul comunei.Aceștia…