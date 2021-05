„Friends: The Reunion” are cifre de audienta neașteptat de mari. Programul a fost deja difuzat in SUA. „Friends: The Reunion” a inregistrat in SUA in ziua lansarii pe HBO Max cifre de audienta aproape egale cu „Wonder Woman 1984”. In prima zi, programul special mult așteptat de fani a fost vizionat de pe 29% dintre conturile din Statele Unite ale HBO Max. Potrivit datelor TVision, citate de Variety, 55,4% dintre spectatori au fost femei, mai mult de jumatate cu varste cuprinse intre 35 si 54 de ani. In Romania, programul special „Prietenii tai: Reuniunea/ Friends: The Reunion” este disponibil…