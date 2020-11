Cifre tragice: Record de pacienți Covid-19 internați la ATI Astazi Romania a depașit pragul psihologic de 300 000 de imbolnaviri cu coronavirus, raportate de la inceputul epidemiei pe teritoriul țarii. In ultimele 24 de ore au mai fost depistate 6.752 de persoane cu infecție cu coronavirus , in urma a 21.552 de teste efectuate. In acest moment la secțiile de terapie intensiva din spitalele din toata țara se afla internați 1.056 de pacienți cu Covid-19. Pana astazi, 8 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 303.751 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 204.679 de pacienți au fost declarați vindecați. The post Cifre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

