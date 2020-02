CIFRE DRAMATICE! Harta MORTALITĂȚII infantile din România Potrivit datelor Organizatiei Salvați Copiii, rata mortalitații infantile este in corelație cu numarul nașterilor și al deceselor. Statisticile arata ca in fiecare an mor aproximativ 1.300 de nou-nascuți. La fiecare 7 ore, un copil mai mic de un an moare.Deși rata mortalitații infantile a scazut in ceea ce privește media pe țara, la 6 la mia de copii nascuți vii, potrivit datelor finale ale Institutului Național de Statistica, procesate pentru anul 2018, ies la iveala clivaje cronice intre județe, precum și intre urban și rural, avertizeaza Organizatia Salvați Copiii, intr-un comunicat de presa. Astfel,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol: realitatea.net

