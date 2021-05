Cifră URIAȘĂ de noi infectări cu COVID-19, în India, în doar 24 de ore - Premieră MONDIALĂ Potrivit ultimelor date furnizate de Ministerul Sanatații, circa 401.993 de noi infectii cu COVID-19 au fost inregistrate de vineri și pana sambata, ceea ce face ca bilantul total al imbolnavirilor in aceasta tara sa ajunga la peste 19,1 milioane.Numarul deceselor asociate COVID-19 din ultimele 24 de ore s-a ridicat la 3.523, la bilantul total ajungand, astfel, la 211.853 de morti. Expertii estimeaza insa ca cifrele reale sunt mult mai mari, și asta din cauza testelor insuficiente si a unei inregistrari inexacte a cauzei decesului.Va reamintim ca autoritatile indiene au relaxat restrictiile pentru… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Aeronava care a transportat ajutoarele trimise in India, țara greu incercata de situația provocata de noul coronavirus, a ajuns deja la New Dehli. Este vorba despre un avion al Forțelor Aeriene Romane, in care au fost incarcate zeci de butelii și concentratoare de oxigen. Avionul a aterizat in capitala…

- Potrivit unui mesaj postat pe contuld e Facebook al DSU, ajutorul trimis de țara noastra Indiei a constat in 75 de butelii de oxigen de 40 I, 80 concentratoare de oxigen de 5 l și 19 l și 20 de dispozitive de oxigenoterapie cu debit ridicat. Ajutorul vine in contextul gestionarii efectelor generate…

- Echipamentele medicale donate de Romania catre India au ajuns la New Delhi cu o aeronava militara. Transportul a fost realizat cu o aeronava a Forțelor Aeriene Romane, sub coordonarea DSU. Avionul a ajuns vineri dimineața la New Delhi. Printre echipamentele prin care țara noastra vine in sprijnul Indiei,…

- Romania a trimis echipamente medicale Indiei, dupa ce aceasta este grav afectata de pandemia de COVID-19. Acestea au ajuns la New Delhi cu un avion militar, transmite Departamentul pentru Situatii de Urgenta...

- O aeronava C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Romane a plecat spre Republica India, intr-o misiune de asistența umanitara pentru transportul, in regim de urgența, de echipamente medicale pentru aceasta țara, grav afectata de pandemia de COVID-19. Ajutorul de urgența oferit de Romania consta in transferul…

- Romania se alatura statelor care acorda sprijin umanitar Republicii India, grav afectata de pandemia de COVID-19. Un avion Spartan, din dotarea Fortelor Aeriene Romane, a decolat astazi de la baza militara din Otopeni cu 80 de concentratoare de oxigen, 75 de butelii de oxigen si 20 de dispozitive de…

- "A acționa impreuna inseamna sa fim prezenți și sa-i ajutam pe prietenii noștri indiferent unde sunt, indiferent ce distanța ne desparte. Nimeni nu trebuie sa ramana singur. Doar impreuna, și aici vorbim despre Guvernul Romaniei, MAE, DSU, MApN, MAI, s-au alaturat noua societatatea civila și in mai…

- Senator Cristina Stocheci: Slaba pregatire a ministrului Sanatații mai ”lovește” inca o data! Intr-o postare de pagina sa de Facebook, senatoarea PSD Croistina Stocheci considera ca Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, trebuie sa plece dupa scandalul de la Spitalul de Ortopedie “Foisor”: “Vlad Voiculescu,…