- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat la RFI ca impozitul de 1% pe cifra de afaceri a marilor companii va aduce aproximativ 1,7 miliarde de euro, o suma foarte importanta si ca nu va fi niciun fel de povara. Guvernul nu ia masuri pe care le doreste FMI, pentru ca nu are […]

- In perioada iulie-august 2023 au fost produse in Romania 58.829 autoturisme, cu o scadere de 4,5% fața de perioada similara de anul trecut, respectiv 61.634 unitați, dupa cum a comunicat Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). Citește și: Hotel „Arges” din Pitesti intra in reteaua…

- ​Companiile din energie sunt deja suprataxate, iar statul a caștigat de pe urma lor 45 de miliarde de lei de la inceputul crizei energetice. Un nou impozit precum cel de 1% din cifra de afaceri ar duce la blocarea investițiilor in rețele, spune șeful E.ON Romania.

- ” Cifra de afaceri din industrie a crescut in termeni nominali, in perioada 1.I-31.VII.2023, comparativ cu perioada 1.I-31.VII.2022, pe ansamblu, cu 1,8%, datorita cresterii industriei prelucratoare (+2,5%). Industria extractiva a scazut cu 13,7%”, arata datele INS. Pe marile grupe industriale, cresteri…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au crescut cu 16,7% in iulie, comparativ cu perioada similara din 2022, a 12-a luna de crestere consecutiva, in urma imbunatatirii cererii pentru vehicule electrice, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor…

- Cifra de afaceri a Apple continua sa scada: Vanzarile de telefoane iPhone sunt sub asteptariGrupul informatic american Apple a raportat joi seara o noua scadere a cifrei sale de afaceri, cu 1,4%, in cel de al treilea trimestru al anului fiscal curent, acesta fiind de altfel si al treilea trimestru…