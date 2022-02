Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri a Grupului TeraPlast a atins 615 milioane de lei in 2021, cu 55% mai mult decat in 2020 si aproape dublu fata de 2019, iar profitul net a urcat cu 50% fata de 2020, pana la 44,6 milioane de lei, conform news.ro. "Grupul TeraPlast a continuat performantele solide in anul 2021,…

- Elena Basescu & Kids, firma prin care Elena Basescu opereaza ateliarul de confectii de haine asortate mame - copii, va fi dizolvata, potrivit unei decizii publicate recent in Monitorul Oficial. Se aproba dizolvarea si lichidarea societatii din cauza imposibilitatii de realizare a obiectului de…

- Anul 2021 a fost unul pe cat de plin de provocari, pe atat de plin de satisfacții. Odata trasa linia, Grupul Teraplast a inregistrat o creștere record a cifrei de afaceri. Totodata, și profitul a crescut in 2021. Grupul TeraPlast a continuat performanțele solide in anul 2021, cu creșteri substanțiale,…

- Constructorul italian de automobile sportive Ferrari a anuntat miercuri ca profitul sau operational va creste in acest an, dupa un an 2021 cu rezultate financiare solide si un numar record de 11.155 de autovehicule livrate, transmite Reuters, citat de Agerpres. Firma controlata de familia Agnelli…

- Dupa un an de pauza, cauzat de pandemie, Balul Oamenilor de Afaceri organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA) Botoșani a bifat o noua ediție. A 28 – a intalnire a antreprenorilor botoșaneni la Topul Județean al Firmelor nu a mai fost insa chiar un bal. Și aceasta tocmai din cauza…

- Calugari budisti au cantat imnuri de lauda in timpul prezentarii pietrei, descoperita in urma cu trei luni. Un saphir de 310 kilos: record du monde au Sri Lanka — BFMTV (@BFMTV) Experti locali au anuntat ca este vorba despre una dintre cele mai rare pietre pretioase din lume in functie de greutate.…

- Lucrari de arta moderna si din colectia magnatului Edwin L. Cox au fost licitate joi la Christie’s, iar totalul vanzarii a fost de 751,9 milioane de dolari, cu opere de Vincent Van Gogh si Andy Warhol vedete ale serii. Rata de adjudecare a fost de 95%, cu 77 de loturi din 81 vandute. Colectia Cox a…

- Guvernul a aprobat, miercuri, suplimentarea de la 20 de milioane de euro la 135 de milioane de euro a bugetului total al programului Innotech Student, prin care studenții, masteranzii și doctoranzii vor putea obține granturi cu valori maxime de 40.000 - 100.000 de euro pentru a-și deschide mici afaceri.…