Taifunul Molave a crescut in intensitate pana la nivel de super taifun, marti dimineata, ciclonul tropical fiind insotit de viteze ale vantului de circa 45 de metri pe secunda in centrul sau, a anuntat biroul meteorologic din provincia insulara Hainan din sudul Chinei, relateaza agentia Xinhua.



Al 18-lea taifun format in acest an, Molave a facut ravagii in Filipine inainte de a ajunge marti dimineata in zona sud-estica a Marii Chinei de Sud, la aproximativ 500 kilometri distanta de Insula Yongxing, una dintre insulele din Arhipelagul Spratly (Xisha).



Potrivit prognozelor,…