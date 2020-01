Stiri pe aceeasi tema

- Ciclonul Tino, care s-a abatut vineri asupra arhipelagului Fiji, s-a soldat cu disparitia a doua persoane si evacuarea de urgenta a altor 2.600 de persoane, inainte de a se indrepta sambata catre insulele Tonga, au declarat surse oficiale, relateaza AFP, citata de Agerpres. Politia continua cercetarile…

- Un barbat a atacat vineri cu arma alba "mai multe persoane" intr-un parc din Villejuif, la sud de Paris, inainte de a fi "neutralizat" de politistii care si-au folosit armele, a anuntat prefectura. In urma acestui atac cel putin doua persoane au fost ranite, iar atacatorul a fost ucis. Barbatul ar fi…

- Pe langa atacatorul impușcat mortal de polițiști, doua persoane și-au pierdut viața, vineri, in atacul comis pe Podul Londrei, transmite BBC, citand surse neidentificate, potrivit Reuters. UPDATE. Polițiștii inarmați au impușcat mortal un barbat care ținea un cuțit in mana, pe Podul Londrei, in timp…

- Un nord-irlandez in varsta de 23 de ani, Christopher Kennedy, arestat vineri in dosarul camionului la bordul caruia au fost gasiti morti 39 de imigranti ilegali vietnamezi, a fost inculpat de trafic de persoane, complot in vederea organizarii calatoriei unor persoane in vederea exploatarii si incalcari…

- Un parteneriat dintre poliția britanica și cea romana pentru combaterea traficului de persoane pe aeroportul din Glasgow a fost suspendat din cauza incertitudinii provocate de Brexit, anunța Poliția de Frontiera, citat de Press Association. Mai mulți polițiști romani au mers in Scoția pentru a acționa…

- Majoritatea celor 39 de persoane descoperite moarte intr-un camion frigorific langa Londra erau probabil din Vietnam, a declarat sambata pentru Reuters un lider al unei comunitati rurale ce cultiva orez si de unde se crede ca erau originare multe dintre victime, potrivit AGERPRES. Descoperirea cadavrelor…

- Pana sambata dimineata a fost consemnat decesul a patru persoane, iar alte doua erau date disparute in prefectura Chiba, la est de Tokyo, a anuntat postul public NHK. Mai multe alunecari de teren s-au produs in zonele imbibate cu apa din regiune, inundate de a treia furtuna din ultimele sase…