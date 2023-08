Stiri pe aceeasi tema

- Un ciclon a facut prapad in Slovenia, iar acum acesta s-a deplasat catre Romania. In primele zile ale saptamanii o masa de aer cald se va ciocni de o masa de aer rece, ceea ce va provoca fenomene extreme in țara noastra. Meteorologii se așteapta la o scadere a temperaturilor, furtuni foarte puternice…

- "Avem toata gama de fenomene care insoțesc instabilitați puternice. Este o situație in care Romania este la contactul a doua mase de aer cu temperaturi opuse.Avem influența unui camp de presiune joasa care aduce aer foarte rece din spre nord-vestul Europei.Practic, masa de aer rece deja a intrat in…

- Avertisment ANM de ultima ora! Nu scapam de vremea rea prea curand și ploile se țin lanț. Meteorologii au emis un nou cod galben ploi și vijelii, valabil in urmatoarele ore. Vezi unde vor lovi fenomenele extrem, ce zone sunt vizate exact și cand va trece aceasta perioada dificila. Cod galben de furtuni…

- Un val puternic de caldura topește Romania in aceasta saptamana. Meteorologii au emis o alerta de canicula și disconfort termic ridicat pentru toata țara. Luni, 10 iulie, valul de caldura și canicula vor cuprinde Banatul și Oltenia, extinzandu-se treptat și in celelalte regiuni.

- Ciclonul mediteranean care a lovit Romania face ravagii. Furtunile violente și ploile torențiale au maturat țara. Meteorologii anunța vreme rea toata saptamana, dar și temperaturi ușor scazute. Instabilitatea atmosferica va fi accentuata in majoritatea zonelor, la sfarșitul primaverii. Luni, 29 mai,…

- In comuna Brebu din Caraș Severin a fost rupere de nori. Oamenii s-au trezit cu apa la picioare in doar cateva minute, dupa o ploaie torențiala care a inundat strazile. Clujenii au avut, in schimb, parte de un peisaj de iarna. Șoferii au reușit cu greu sa urce serpentine acoperite cu bucați de gheața,…

- Ciclonul care se indreapta spre Romania face ravagii in mai multe țari din Europa. Florinela Georgescu, director in cadrul ANM, a explicat ce ne asteapta in perioada urmatoare. Jumatate de Europa este sub avertizare de vreme severa, vant de peste 120km/h și ploi extrem de abundente. Meteorologii au…

