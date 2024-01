Stiri pe aceeasi tema

- Ninsorile se intorc in forța. Meteorologii anunța vreme de iarna in jumatate de țara, dupa ce furtuna Isha care a lovit nordul Europei a ajuns și in Romania. In Maramures, Transilvania, Moldova si Dobrogea vor predomina ninsorile, in timp ce in celelalte regiuni vor fi precipitatii mixte.

- Furtuna Isha va lovi Romania, prognoza meteo pentru marți, 23 ianuarie 2024, meteorologii anunța in continuare temperaturi scazute, viscol și ninsori in majoritatea orașelor din țara. Targoviște: 0 grade Celsius, Precipitații: 0%, Umiditate: 90%, Vant: 10 km/h Ciclonul care a provocat coduri rosii si…

- Furtuna Isha lovește Europa. Meteorologii au emis avertizari cod roșu și cod portocaliu de vreme rea și fenomene meteo extreme, in mai multe țari. Furtuna Isha a ajuns peste vestul, nord-vestul și centrul Europei. Avertizari meteo de vreme rea, emise de meteorologi, valabile luni, 22 ianuarie: Cod roșu…

- Ciclonul polar a lovit Romania. Drum inchis in Buzau, șoferi inzapeziți. Meteorologii spun ca temperaturile vor scadea spre -20 grade Este dezastru pe șosele din cauza ciclonului polar care a lovit țara noastra. Vorbim despre șoferi inzapeziți și circulație ingreunata de polei, in județele aflate sub…

- Meteorologii au actualizat prognozele și anunța ca temperaturile vor cobori pana la -10 grade Celsius. Astfel, vremea se schimba radical de luni in toata țara. Ciclonul polar a ajuns in Romania, dupa ce a facut ravagii in vestul Europei. Primul val de frig și ninsori din acest an isi face simtita prezenta…

- Ultima zi din an aduce mult soare și 14 grade Celsius in termometre. Temperaturile se vor menține pozitive inclusiv la miezul nopții, in majoritatea regiunilor. Cald va fi și la inceput de 2024, tot cu temperaturi de 14 grade Celsius. Meteorologii spun ca deși ianuarie era luna de iarna caracterizata,…

- Ciclonul mediteranean Bettina a adus ninsorile si vintul puternic in sud-estul Europei. In Republica Moldova, ninsorile si vijelia au afectat mai mult centrul si sudul pe 26 noiembrie, iar Codul Galben de vint puternic (15-20 m/s) a fost prelungit si pentru ziua de luni, 27 noiembrie, transmite Noi.md…

- Pana duminica dimineața, 19 noiembrie 2023, Constanța s-a aflat sub avertizare de cod roșu de fenomene extreme. Meteorologii au facut publice imagini datand din weekendul curent, in care se poate vedea cum valurile de apa au capatat proporții incredibile. Unele au depașit chiar și 8 metri. FOTO Vremea…