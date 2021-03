Ciclistul olandez Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a obtinut, duminica, a doua victorie la editia din acest an a cursei Tirreno-Adriatico, impunandu-se in cea de-a cincea etapa, disputata duminica intre Castellalto si Castelfidardo, in timp ce slovenul Tadej Pogacar (UAE Emirates) si-a pastrat fotoliul de lider la general, informeaza AFP.



Van der Poel a fost cronometrat pe distanta de 205 km cu timpul de 4 h 48 min 17 sec (medie orara: 42,7 km). Pe locurile urmatoare s-au clasat Tadej Pogacar, la 10 secune, si belgianul Wout van Aert (Jumbo), la 49 de secunde.



In clasamentul…