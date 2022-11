Cian Ducrot a lansat single-ul „I’ll Be Waiting”, o balada universala simpla, elocventa din punct de vedere emoțional, cu o semnificație specifica pentru scriitor. Single-ul vine dupa sfașietorul „All For You”, care a ajuns in topul Top 20 din Marea Britanie și știrile despre un turneu principal din Marea Britanie in martie 2023. In timp ce “All For You” se concentreaza pe pierderi nuanțate, cu un strop de regret fața de propriul tau comportament, I’ll Be Waiting se ocupa de frustrarile care vin odata cu speranța disperata ca cineva apropiat se poate schimba. Vorbind despre single, Cian spune:…