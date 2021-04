Agenția Centrala de Informații a SUA recrutase un pilot pentru „a aranja un accident” soldat cu moartea fratelui mai mic al lui Fidel Castro, potrivit unor documente declasificate. Cea mai recenta tentativa cunoscuta a CIA de a asasina un lider al revoluției cubaneze dateaza din 1960, cand un agent i-a oferit pilotului care il aducea […] The post CIA planuise asasinarea lui Raul Castro first appeared on Ziarul National .