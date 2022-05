Chrome OS primește o actualizare majoră de securitate pe care profesioniștii o vor aprecia Google a anunțat o serie de actualizari de securitate pentru Chrome OS, sistemul de operare care este instalat pe dispozitivele Chromebook. Selecția de actualizari acopera o gama larga de probleme, de la integrari de securitate pentru noi parteneri și controlul datelor, pana la actualizari de securitate hardware. Google spune ca cel mai recent set de […] The post Chrome OS primește o actualizare majora de securitate pe care profesioniștii o vor aprecia appeared first on PCNEWS . Citeste articolul mai departe pe pcnews.ro…

Sursa articol si foto: pcnews.ro

