Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea, 74 de ani, este incoronat alaturi de Camilla, Regina Consort, sambata, 6 mai, la Westminster Abbey.Ceremonia de incoronare a regelui Charles al III-lea a inceput la Palatul Buckingham, de unde regele și regina Camilla au pornit catre Westminster Abbey.Charles a parut patruns…

- Ceremonialul Incoronarii Regelui Charles al III-lea, este condus de general maior Christopher Ghika, descendent al intemeietorului Jandarmeriei Romane, evenimentul este urmarit astazi, cu emoție, de intreaga planeta, va reuni membri ai caselor regale, demnitari straini din intreaga lume, dar și mulțimi…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Salaj selectioneaza candidati in vederea participarii la concursul de admitere in instituțiile militare de invațamant postliceal, pe locurile destinate formarii inițiale a cadrelor militare ale Jandarmeriei Romane, astfel: 1. Școala Militara de Subofițeri de Jandarmi…

- Vasile Nagy, deputat de Arad, a susținut o declarație politica in Parlament dedicata Jandarmeriei Romane. Aceasta a venit in contextul in care la 3 aprilie, s-a sarbatorit Ziua Jandarmeriei, care a ajuns la 173 de ani de existența in Romania. „In data de 3 aprilie 1850, domnitorul Grigore Alexandru…

- FOTO: Drapelul de lupta al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Alba, decorat cu ocazia Zilei Jandarmeriei Romane Drapelul de Lupta al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Alba a fost decorat cu ocazia Zilei Jandarmeriei Romane. In 3 aprilie sunt sarbatoriți 173 de ani de cand domnitorul Grigore Alexandru…

- Pentru a marca sarbatorirea a 173 de ani de la inființarea Jandarmeriei Romane, ne-am alaturat Campaniei naționale „173 de stejari pentru Romania”, desfașurata in parteneriat cu Regia Naționala a Padurilor ROMSILVA. Astfel ca, astazi, impreuna cu reprezentanți ai Ocolului Silvic Aiud, am plantat aproximativ…

- Ana Morodan, unul dintre cei mai cunoscuți influenceri din Romania, a plecat de la Poliție, in cursul nopții. Ea a fost inițial reținuta și apoi pusa sun control judiciar. Este cercetata in trei dosare penale, pentru ca ar fi condus sub influența alcoolului și a drogurilor, a refuzat sa-i fie recoltate…

- Cu origini suta la suta asiatice, colega noastra, Cristina Tudorache, se considera o romanca cu accent moldovenesc. Cristina s-a nascut din parinți chinezi, dar a fost adoptata, inca de la naștere, de o familie de romani. Parinții biologici locuiesc in China și, in urma cu 25 de ani, cand s-a nascut…