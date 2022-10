Stiri pe aceeasi tema

- PSG a invins vineri seara, in deplasare, cu 3-0, pe Ajaccio, in prologul etapei a 12-a din Ligue 1, iar parizienii se desprind in fruntea clasamentului, potrivit Agerpres.Pe Stade "Francois Coty", Kylian Mbappe (24, 82) si Lionel Messi (78) au marcat golurile campioanei Frantei, care acum a acumulat…

- Tehnicianul formatiei Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a declarat, vineri seara, ca Lionel Messi este cel mai bun jucator din lume, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Cristiano Ronaldo este asteptat in locul lui Lionel Messi la PSG, dupa ce a fost scos din lotul lui Manchester United. Starul lusitan pare ca nu mai face parte din planurile lui Erik ten Hag, managerul fiind nemultumit de atitudinea sa. Lionel Messi este asteptat inapoi la Barcelona, la finalul sezonului.…

- Real Madrid nu e interesata de Kylian Mbappe! Acesta este anunțul momentului venit din Spania, de la celebra publicație El Chiriunguito TV. Starul lui PSG a declarat in repetate randuri ca visul sau este sa ajunga sa imbrace tricoul “blanco”, pe Santiago Bernabeu. Mbappe nu se mai simte bine la PSG…

- Barcelona ii va construi o statuie lui Lionel Messi. Starul argentinian, care evolueaza in prezent la PSG, a scris istorie pentru gruparea de pe Camp Nou, iar catalanii vor sa il rasplateasca pentru eforturile sale. Lionel Messi nu doar ca va avea o statuie, dar catalanii incearca din rasputeri sa il…

- Lionel Messi va reveni la Barcelona, dupa doua sezoane petrecute la PSG. Acesta este anuntul momentului in presa internationala. Starul argentinian este asteptat inapoi pe Camp Nou in vara viitoare, cand ii va expira intelegerea cu trupa din capitala Frantei. Lionel Messi a fost transferat la PSG in…

- Dennis Man a fost laudat in presa din Italia de catre antrenorul Parmei, dupa evolutiile foarte bune din startul sezonului de Serie B. Romanul a devenit jucator de baza la echipa sa, bifand toate cele sase partide scurse din liga secunda italiana. Dennis Man a fost convocat de Edi Iordanescu pentru…

- Lionel Messi a facut o reverenta in fata lui Kylian Mbappe in ultimul interviu acordat. Superstarul argentinian crede ca internationalul francez ii va calca pe urme si va fi unul dintre cei mai buni jucatori din lume in viitorul apropiat. In varsta de 23 de ani, Kylian Mbappe este cel mai bine cotat…