- Cristian Pandel, proprietarul agentiei de turism Christian Tour, estimeaza ca societatea va incheia anul 2020 cu vanzari de circa 40 de milioane de euro, aproximativ cat a inregistrat cu zece ani in urma, si crede ca vor trece probabil doi-trei ani pana sa revina la nivelul din 2019.Comparativ,…

- Eurostat, Oficiul European pentru Statistica, a publicat un raport din care reiese ca in invatamantul primar, gimnazial si liceal din Uniunea Europeana lucreaza aproximativ 5,2 milioane de profesori. In cele 27 de state membre ale Uniunii Europene lucrau la finalul lui 2018 (ultimele date disponibile),…

- Tirurile care ies din Romania prin punctul de frontiera Giurgiu-Ruse formeaza cozi de aproximativ 12 kilometri pe prima banda de mers a DN 5 Bucuresti-Giurgiu si au de asteptat doua sute de minute la controlul de frontiera. Potrivit Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Giurgiu,…

- 2Performant, liderul pieței de marketing afiliat din Romania, anunța afaceri cu 37,5% mai mari in S1, pana la 9 mil. lei Compania romaneasca de tehnologie 2Performant, liderul pieței de marketing afiliat din Romania, raporteaza o creștere a cifrei de afaceri in primul semestru al anului 2020 in creștere…

- „Solicit in Congresul PSD o rezolutie pentru protejarea capitalului romanesc. Pentru Congresul de maine (sambata - n.r.) al Partidului Social Democrat, in calitate de presedinte al filialei PSD Sector 3, le solicit colegilor mei sa admitem public faptul ca ultimele guvernari , incepand din 2005, au…

- Autoritatile au extins interdictiiile si restrictiile pentru strainii din mai multe tari, scopul declarat fiind limitarea extinderii epidemiei de coronavirus, conform Hotnews. Zborurile dintre Grecia si Turcia raman suspendate pana la 31 august. Zborurile dintre Grecia si Albania si Macedonia de Nord…

- Este, fara doar și poate, una din cele mai frumoase prezentatoare TV din Romania. A parasit in urma cu doi ani de zile peisajul media, alegand sa se concentreze exclusiv pe cariera de scriitor, insa, acum, a revenit asupra deciziei. Laura Nureldin, cunoscuta publicului pentru jurnalele de la Antena…

- Romaniei i s-au redus fondurile nerambursabile de la 21 miliarde euro la 12 miliarde euro Liderul europarlamentarilor PSD, Dan Nica , a transmis marți, intr-un comunicat de presa, ca Romania nu a fost luata deloc in calcul la o serie de alocari privind politica de coeziune și politica agricola comuna,…