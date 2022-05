Exista oameni care pot ține timpul in loc, sa te poarte prin istoria muzicii atat de firesc incat ma intreb cand au putut culege atata erudiție. Sunt puțini cei precum Christian Rudik, Managerul Operei Naționale Romane din Timișoara. Cateva ore au zburat și nici nu am simțit cand! O parte din Timp o pastrez pe reportofon și o citiți acum. Cealalta parte ma imbogațește pe mine, așa cum se intampla la fiecare discuție cu el! – Ne reintalnim in mai 2022. Cum arata „noua libertate” pentru managerul Operei Naționale din Timișoara? Lumea artistica e scuturata, zdruncinata. Cand aveam un strop de speranța,…