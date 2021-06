Christian Eriksen, prima reacție după stopul cardiac suferit: Mă simt mai bine acum Christian Eriksen a facut prima declaratie dupa stopul cardiac suferit sambata pe teren in timpul meciului. Jucatorul danez a spus ca se simte mai bine și ca nu va renunța. Christian Eriksen a suferit un stop cardiac pe teren, sambata, la meciul cu Finlanda. Intr-un interviu acordat Gazzetta dello Sport de pe patul de spital, fotbalistul a declarat ca vrea sa ințeleaga ce s-a intamplat. „Ma simt mai bine acum, dar vreau sa inteleg ce s-a intamplat. Vreau sa va multumesc tuturor pentru ceea ce ati facut pentru mine. Nu voi renunta”, a spus Eriksen, conform lesoir.be. Christian Eriksen nu a avut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

