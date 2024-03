Chirurgul estetician care a mutilat 10 persoane a fost reținut Medicul chirurg estetician care a mutilat nu mai puțin de 10 persoane a fost reținut in urma cu cateva momente și urmeaza sa fie condus la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanța. Dr. Husein Shamieh ar fi efectuat intervenții chirurgicale estetice și reconstructive, in urma carora ar fi rezultat vatamarea corporala a zece persoane. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Constanța – Serviciul Municipal de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanța, pun in aplicare 15 mandate de percheziție domiciliara, intr-un dosar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

