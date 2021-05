Chirie versus rată la bancă! Care este mai avantajosă în acest moment? Chiriile pe care le platesc iesenii pentru un apartament sunt in majoritatea cazurilor mai mari decat rata la un credit ipotecar pentru acelasi tip de locuinta, reiese dintr-un calcul facut de „Ziarul de Iasi". Analiza a fost realizata pe baza informatiilor oferite de catre banci in privinta creditelor si a datelor despre preturile cerute pentru apartamente si a chiriilor listate de catre proprietari pe diverse site-uri de anunturi. Care sunt conditiile la accesa (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

