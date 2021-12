Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ora 17:00 – Cercetarile in cazul primarului municipiului Iasi, Mihai Chirica, au fost extinse in dosarul blocului construit pe Strada Sararie. Edilul a aflat ca este suspectat și de abuz in serviciu, nu doar de savarșirea infracțiunii de omisiunea sesizarii organelor judiciare. El a fost audiat…

- Lidia Buble, trimisa in judecata pentru ca ar fi dat mita unor agenți de poliție. Cantareața a incercat sa le dea bani agenților Poliției Rutiere pentru a nu o testa cu aparatul etilotest la un control de rutina. DIICOT a transmis ca prin rechizitoriul din data de 16 noiembrie, procurorii Directiei…

- Nr. 894088 din 04 noiembrie 2021 RETINUTI PENTRU TRAFIC DE PERSOANE, PROXENETISM SI SPALARE BANILOR Ieri, 3 noiembrie, politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati si procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash;…

- La data de 28.10.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Vrancea au dispus reținerea, pentru o perioada de 24 de ore, a unui numar de 4 inculpați, pentru savarșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat,…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au decis arestarea preventiva a doi barbati in varsta de 34, respectiv 35 de ani, din municipiul Constanta, banuiti de trafic de droguri. Oficial de la Tribunalul Constanta: "Admite propunerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ndash; Directia…

- Procurorii de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), Serviciul Teritorial Suceava, au trimis recent in instanța un dosar privind șapte inculpați din zona Siret, puși sub acuzare pentru trafic de droguri, in special canabis, dar și cocaina. ...