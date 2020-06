Chirica şi Alexe au tăiat ieri împreună panglica la Creşa 10, complet renovată Cresa a fost renovata si mobilata complet, potrivit edilului iesean costurile totale, atat cele de renovare, cat si cele de utilare completa, ajungand la un milion si jumatate de lei. Cresa are o capacitate totala de aproximativ 100 de locuri, insa in perioada urmatoare, avand in vedere restrictiile cauzate de pandemie, numarul „piticilor nasdravani" va fi mai mic. Astfel, in toate cele 11 crese din municipiu vor fi primiti doar 370 de (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

