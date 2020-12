Chirias sau proprietar? Care varianta este mai avantajoasa? Sa gasesti un spatiu in care sa locuiesti poate fi o sarcina descurajanta. Sunt multe lucruri pe care trebuie sa le ai in vedere cand incepi cautarea unui loc caruia sa ii spui "acasa" si, inainte de a lua orice fel de decizie, trebuie sa stabilesti ceea ce iti doresti: vrei sa fii proprietar sau chirias?



Exista avantaje si dezavantaje de ambele parti, insa la baza deciziei sta aproape mereu factorul financiar: cati bani esti dispus sa investesti?



Pentru multi oameni, ofertele de case de vanzare in Bucuresti, de pilda, pot fi mai avantajoase decat cele de inchiriere, iar acest… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

