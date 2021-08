Vremurile in care turistii isi alegeau vacantele in functie de destinatia preferata au apus, pana cand va fi declarat finalul pandemiei, a declarat presedintele Confederatiei Nationale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), Cristina Chiriac, in contextul organizarii, joi, de catre asociatia patronala, a primei intalniri din cadrul proiectului national "Turismul Romanesc: Intre impas si oportunitate", potrivit unui comunicat al CONAF. "Este clar ca pana nu va fi declarat sfarsitul pandemiei, vremurile in care alegem vacantele in functie de destinatia in care ne-ar placea sa fim sau in functie de…