- O femeie din Ohio a pictat un dovleac uriaș cu figura lui Taylor Swift, pe care l-a botezat Taylor Swiftkin, și spune ca s-a folosit de sarbatoarea de Halloween pentru a strange bani pentru conștientizarea cancerului la san, cu creația sa, noteaza People.

- Halloween-ul se apropie cu pași repezi, așa ca daca ești in cautarea unui costum infricoșator, original sau nebunesc, ți-am pregatit cele mai tari costume de Halloween 2023. De la costumele inspirate din divertismentul anului, precum Barbie, Taylor Swift și Princess Peach, la costumele clasice precum…

- Chipul edilului apare alaturi de o sculptura celebra a lui Constantin Brancuși, intitulata „Rugaciune”, una dintre cele mai valoroase sculpturi ale lui Brancuși.Expoziția este compusa din lucrari care sunt inspirate din monumentele de for public exclusiv din orașul Buzau insa pictura centrala a atras…

- Secretarul de stat pentru ordine si siguranta publica in MAI, chestorul general de politie Bogdan Despescu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca in acest an fost capturate 570 de kilograme de droguri, iar cele mai multe dintre acestea nu provin din tara noastra. Acesta a mentionat ca…

- Adrian Iencsi (48 de ani) este secundul lui Cristiano Bergodi la Rapid, echipa pentru care a jucat șapte sezoane și careia i-a fost capitan # Fostul fundaș central iși amintește cu placere de ani petrecuți in Giulești Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” poate fi urmarita pe pe site-ul www.GSP. ...

- Un turist francez a fost arestat in momentul in care incerca sa paraseasca insula Sardinia cu 41 de kilograme de pietricele si pietre in portbagajul masinii sale, pe care le-ar fi ridicat ilegal de pe o plaja locala, au anuntat marti autoritatile italiene, informeaza AFP.

- Artistei Monica Anghel, care a slabit in urma cu cativa ani 43 de kilograme, i-a fost folosita imaginea pentru promovarea unor pastile de slabit. Ce mesaj le transmite aceasta celor care vor sa slabeasca repede.