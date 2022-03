Chinurile prin care a trecut Țiriac după ce s-a infectat! Miliardarul Ion Țiriac a povestit prin ce chinuri a trecut dupa ce s-a infectat cu coronavirus. El a povestit ca a luat virusul pe cand se afla in Statele Unite ale Americii, insa a revenit in Europa și a stat internat in spital, in Germania, opt zile. Omul de afaceri a afirmat ca, din punctul sau de vedere, vaccinul anti-Covid ar trebui facut obligatoriu și a povestit la GSP chinurile prin care a trecut. „Am avut Covid, am fost unul dintre primii. Am luat in Statele Unite. N-am știut ca l-am avut, n-am știut ca il port in spate. Imediat feciorul meu cel mare m-a adus in Europa. A trebuit sa ma… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

