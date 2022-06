CHINUL dinainte de distracţie. Prin ce traume trec românii care pleacă în Grecia, în vacanţă, cu maşina (VIDEO) Inainte de distractia de pe insulele grecesti, romanii trebuie sa treaca un adevarat test al rabdarii, la granita. Cozile uriașe din vama Makaza se intind pe cațiva kilometri. Turistii trebuie sa aștepte chiar și jumatate de ora pentru fiecare 500 de metri parcurși. Grecii n-au deschis multe ghisee Motivele pentru care se intampla acest lucru […] The post CHINUL dinainte de distractie. Prin ce traume trec romanii care pleaca in Grecia, in vacanta, cu masina (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

