Chinezii de la Huazhu vor prelua grupul hotelier german Steigenberger

Stiri pe aceeasi tema

- In primele 9 luni din 2019, in UE, compativ cu perioada similara din 2018, inmatricularile de autoturisme noi cu motoare diesel, au scazut cu -16.4% , totalizand 3,607,037 unitati, in timp ce autoturismele cu motoare pe benzina au inregistrat o crestere de +3.4%, atingand valoarea de 6,929,897 unitati.…

- Clever, startup-ul romanesc care face parte din grupul Daimler Mobility Services, devine FREE NOW in urmatoarele luni, ca urmare a fuziunii serviciilor de mobilitate urbana a celor doi mari giganți auto Daimler AG și BMW Group. Alinierea la noul brand, FREE NOW, are loc la nivel global in acest an,…

- 'In seara aceasta, pe Transparenta decizionala veti putea vedea modificarea unui ordin pentru a facilita accesul pacientilor suferinzi de maladii invalidante, cronice grave, ori maladii care se considera ca le pun viata in pericol si care nu pot fi tratati corespunzator cu ajutorul unui medicament…

- Preferi soluțiile eficiente energetic? Te orientezi catre alternativele mai puțin poluante, reciclezi? Alege sa consumi doar energie regenerabila ! Cu CEZ Verde , toți cei care iși propun sa protejeze natura, cauta soluții pentru reducerea amprentei lor asupra mediului au posibilitatea de a consuma…

- Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat, vineri seara, ca va elibera „la frontierele” Europei membrii retelei teroriste Stat Islamic capturati de armata americana, daca statele europene refuza repatrierea acestora. "Eu am invins califatul. Cand am ajuns la putere, califatul era raspandit peste tot.…

- Grupul britanic Thomas Cook trebuie sa gaseasca 200 milioane de dolari pentru a-și mulțumi creditorii, altfel risca sa se prabușeasca, blocand mii de turiști din Europa, relateaza Reuters citat de Mediafax.Cererea pune aceasta afacere in pericol, precum și locurile de munca ale celor 21 mii…

- Neymar si-a angajat prieteni! Este dezvaluirea incredibila aparuta in tabloidul britanic The Sun. Englezii au aflat ca starul brazilian ii remunereaza pe "tovarasii" sai cu sume impresionante, scrie sport.ro.Potrivit The Sun, Neymar are un grup de prieteni alaturi de care petrece si participa…

- Rata mortalitații infantile din Romania s-a redus ușor in primele șapte luni din acest an fața de aceeași perioada a anului trecut, insa se menține la un nivel ridicat in comparație cu restul Uniunii Europene, potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS), potrivit 360MEDICAL.ro.Comparativ…