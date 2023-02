Chinezii au inventat dispozitivul pentru „sărut real” la distanță. Cum funcționează Cand lumea se aștepta mai puțin, specialiștii chinezi au mai inventat ceva: dispozitivul de „sarutat real”, dar de la distanța. Vrei sa-i trimiti persoanei iubite aflata la mare departare un sarut? Problema este ca si rezolvata datorita unui instrument chinezesc cu „buze” calde din silicon. Dispozitivul, promovat ca o modalitate de a permite cuplurilor aflate la distante lungi sa impartaseasca intimitatea fizica „reala”, provoaca furori in randul utilizatorilor chinezi de retele sociale, care au reactionat atat intrigati, cat si socati.Echipat cu senzori de presiune si dispozitive de actionare,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

