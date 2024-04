Stiri pe aceeasi tema

- Hai la meci! Chindia Targoviște – CSA Steaua București, etapa 4, Play-Out, sambata, 20 aprilie, ora 11.00, stadion Eugen Popescu, Targoviște. Prețuri bilete: Tribuna 1 Central ( Sectoarele D, E, C ) – 20 RON Tribuna 1 Periferic ( Sectoarele A,G, F, B) – 15 RON Tribuna 2 – 10 RON Parking – 10 RON [...]…

- Victorie mare pentru SCMU Craiova la Zalau! Voleibaliștii pregatiți de Danuț Pascu au obținut un succes extrem de important pe terenul celor de la Zalau, scor 3-2 (18-25, 25-20, 26-24, 18-25, 15-11) și astfel au reușit sa impinga duelul intr-un decisiv. In primul joc, formația din Salaj s-a impus in…

- Chindia Targoviște incepe play-out-ul Ligii a 2-a in deplasare, impotriva lui CS Tunari. Meciul dintre cele doua formații va avea loc sambata, de la ora 11.00, pe stadionul CNAF Buftea. Jucatorii Chindiei sunt optimiști inaintea duelului cu formația din Tunari. Aceștia sunt increzatori ca vor debuta…

- Chindia Targoviște și-a aflat, marți, programul din play-out-ul Ligii a 2-a. Formația dambovițeana se afla in Grupa B a play-out-ului alaturi de CSA Steaua București, Concordia Chiajna, Viitorul Pandurii Targu Jiu, CSM Slatina, Progresul Spartac și CS Tunari. Sorții au decis ca roș-albaștrii sa inceapa…

- Chindia Targoviște susține astazi ultima meci din sezonul regular al Ligii a 2-a. Intr-o deplasare infernala, dambovițenii infrunta pe CSC Șelimbar, liderul campionatului. Disputa dintre cele doua formații este gazduita de stadionul din Cisnadie, de la ora 14.00. Dambovițenii țintesc victoria pentru…

- Chindia Targoviște ataca toate punctele in disputa cu CSM Alexandria, ce va conta pentru etapa a 18-a a al Ligii a 2-a. Victoria va fi obiectivul primordial al dambovițenilor in disputa cu teleormanenii, programata, sambata, de la ora 11.00, pe stadionul „Eugen Popescu” din Targoviște. Neindeplinirea…

- Chindia Targoviște este gata pentru primul oficial din acest an. Sambata de la ora 11.30, acasa, pe stadionul „Eugen Popescu”, formația dambovițeana va evolua in compania lui Metaloglobus București, intr-un joc ce va conta pentru etapa a 16-a a Ligii a 2-a. Cum țintește urcarea in play-off, Chindia…

- Romania U20 mai are de așteptat pana va disputa primele meciuri din 2024. Selecționata pregatita de Costin Curelea (39 de ani) va juca cu Italia și Polonia pe 21, respectiv 26 martie. FRF a anunțat astazi stadionul pe care vor evolua „tricolorii” mici. Partidele cu Italia și Polonia din Elite League…