China va scoate combustibili din rezerva de stat pentru a acoperi deficiențele de aprovizionare China a decis sa scoata benzina si motorina din rezerva de stat, pentru a acoperi deficientele de aprovizionare cu carburanti, ultimul pas al autoritatilor de la Beijing destinat combaterii unei crize energetice care ameninta cresterea economica, transmite Bloomberg. Scoaterea de combustibili de la rezerva de stat face parte din rotatia anuala, a anuntat Administratia nationala a rezervelor de alimente si produse strategice intr-un comunicat de presa publicat duminica. Aceasta agentie, care gestioneaza rezervele de materii prime cruciale ale statului chinez, nu a precizat ce cantitati de carburanti… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

