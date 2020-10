China - Taifunul Saudel perturbă traficul în provincia sudică Hainan Saudel, al 17-lea taifun care loveste China in acest an, a perturbat traficul in provincia insulara sudica Hainan, informeaza sambata agentia Xinhua. Incepand de sambata la pranz, circulatia trenurilor de mare viteza pe bucla feroviara care inconjoara insula a fost suspendata din cauza taifunului, insotit de ploi abundente si furtuni puternice, potrivit autoritatilor feroviare din Haikou, capitala provinciei. Totodata, functionarea trenurilor de calatori in si din Hainan a fost suspendata. Taifunul a determinat de asemenea suspendarea activitatii navelor de transport, incepand de vineri, de la… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

