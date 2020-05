China si Statele Unite sunt „in pragul unui nou Razboi Rece”, a avertizat ieri ministrul chinez de externe Wang Yi, care a deplans reaprinderea tensiunilor cu Washingtonul in jurul pandemiei de COVID-19, relateaza AFP, citat de Agerpres. Primii bolnavi cu noul coronavirus au fost semnalati la sfarsitul anului trecut in orasul Wuhan din China. De atunci, virusul s-a raspandit in intreaga lume si a facut circa 340.000 de morti. Presedintele american Donald Trump a acuzat cu regularitate in ultimele saptamani autoritatile chineze ca au intarziat sa comunice date cruciale privind gravitatea virusului…