- Noul ministru de externe britanic Jeremy Hunt, care s-a aflat in vizita la Beijing, s-a intalnit cu sotiile avocatilor intemnitati de regimul comunist din China, o initiativa rara pentru un demnitar occidental, relateaza marti AFP. Li Wenzu, al carei sot Wang Quanzhang a fost arestat in iulie 2015…

- Gafa amuzanta la un dineu oficial britanic-chinez. Jeremy Hunt, șeful diplomației britanice, a incurcat naționalitatea soției sale spunand ca este japoneza in loc de chineza, scrie The Guardian. Secretarul britanic de externe se refera la soția sa chineza ca fiind japoneza in timpul vizitei pe care…

- Aflat in vizita la Beijing, noul ministru de Externe al Marii Britanii, Jeremy Hunt, a starnit amuzamentul gazdelor sale in momentul in care s-a incurcat in prezentarea tarii de origine a sotiei sale.

- Noul ministru britanic de externe, Jeremy Hunt, a comis luni la Beijing o gafa care a provocat explozia de ras a gazdelor sale atunci cand a prezentat-o ca "japoneza" pe sotia sa care, in realitate, este chineza, transmite AFP.

- Noul ministru britanic de externe, Jeremy Hunt, a comis luni la Beijing o gafa care a provocat explozia de ras a gazdelor sale atunci cand a prezentat-o ca "japoneza" pe sotia sa care, in realitate, este chineza, transmite AFP. "Sotia mea este japoneza", a afirmat Jeremy Hunt in fata jurnalistilor…

- Noul sef al diplomatiei britanice, Jeremy Hunt, incepe luni o vizita in China, dupa care se va deplasa in Franta si Austria, pentru primul sau mare turneu in strainatate, destinat in special sa abordeze subiectul Brexitului, a anuntat ministerul sau, relateaza AFP, potrivit Agerpres. La Beijing,…

- Cancelarul federal german Angela Merkel s-a intalnit in timpul recentei sale vizite in China cu sotiile celor doi avocati aflati in detentie - o initiativa rara pentru un lider occidental - au informat...

- Cancelarul german Angela Merkel s-a intalnit in cursul recentei sale vizite in China cu sotiile a doi avocati in detentie – o initiativa rara a unui lider occidental – au anuntat acestea luni, relateaza AFP conform News.ro . Merkel a discutat joi, la Beijing, cu Li Wenzu, sotia avocatului Wang Quanzhang…