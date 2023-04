Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat astazi un memorandum promovat de Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii , care privește dezvoltarea infrastructurii de cercetare a laserului de la Magurele, Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP), construita printr-un proiect european implementat de Institutul…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,9, respectiv 3,1, s-au produs in noaptea de sambata spre duminica, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Trei cutremure s-au produs, sambata, in judetul Gorj, potrivit datelor afisate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Acestea au avut magnitudini de 2,4, 2,5 și 3,5 grade pe scara Richter, iar cel din Vrancea a avut 3,2 grade.

- Un cutremur cu magnitudinea 3 s-a produs duminica dupa-amiaza, la ora locala 15:11, in judetul Braila, la o adancime de 10 kilometri, potrivit datelor afisate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Net4Air va fi un proiect de cercetare exploratorie, care urmareste dezvoltarea unei platforme de monitorizare a aerului, purtabile/portabile, bazata pe nanoelectronica, arata comunicatul de presa al Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii. Sursa citata mai spune ca sistemele accesibile de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2 grade pe scara Richter s-a produs joi in zona seismica Transilvania, județul Cluj, conform informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Seismul a fost inregistrat in 2 februarie, la ora 10.43.45 (ora locala…

- Un cutremur de suprafața s-a produs in județul Cluj. Ce magnitudine a avut seismul Un cutremur s-a produs joi, in județul Cluj, a anunțat Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Este vorba despre un cutremur de suprafața. Seismul a fost inregistrat in 2 februarie,…

- Un seism cu magnitudinea 5,8 s-a produs miercuri in estul Marii Mediterane, a anuntat intr-un comunicat Institutul National de Cercetare in Astronomie si Geofizica din Egipt, transmite Reuters. Cutremurul nu a avut "niciun impact semnificativ asupra Egiptului", a declarat pentru Reuters Gad El Qady,…