- China a solicitat, in cadrul celei de-a 51-a reuniuni a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, comunitații internaționale sa respecte suveranitatea și integrarea teritoriala a Republicii Democrate Congo. Situația din aceasta țara este legata de stabilitatea regiunii. China spera ca toate gruparile…

- Reprezentantul Chinei la ONU a facut apel, miercuri, la comunitatea internaționala sa ofere un ajutor constructiv Sudanului de Sud pentru a menține securitatea și stabilitatea naționala și pentru a imbunatați situația umanitara, cu ocazia dialogului celei de-a 51-a sesiuni a Consiliului ONU pentru Drepturile…

- Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a avut recent o dezbatere generala despre rasism, discriminare și xenofobie. Reprezentantul Chinei la Geneva, Chen Xu, a cerut țarilor sa trateze cu responsabilitate problemele de rasism și de discriminare rasiala și sa puna in aplicare Declarația de la Durban…

- Americanii de origine africana sufera din cauza nedreptații in aplicarea legii. SUA sunt nevoite sa adopte acțiuni concrete pentru soluționarea rasismului sistemic, discriminarii etnice și a brutalitații poliției, a declarat reprezentantul Chinei, Jiang Rui, in cadrul celei de-a 51-a reuniuni a Consiliului…

- Cand imigranții latino-americani au venit in nord, toți aveau in minte visul american. Dar, ceea ce nu realizau era ca ar putea avea in mana un „bilet doar dus”. Potrivit Fox News, oficiali ai Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor din SUA au declarat ca in anul fiscal 2022 (de la 1 octombrie…

- China și-a indeplinit cu succes sarcinile președinției rotative a Consiliului de Securitate al ONU, care s-a incheiat in august, in mod responsabil și cu atitudine constructiva. In luna ce a trecut, in calitate de președinte rotativ, China a indemnat toate parțile sa susțina spiritul dialogului și cooperarii,…

- Nu vom permite readucerea lumii intr-un nou „Razboi Rece”, a declarat reprezentantul Chinei la ONU, Zhang Jun, in timpul dezbaterilor privind problema Ucrainei, derulate in cadrul Consiliului de Suritate al ONU. Potrivit oficialului chinez, criza din Ucraina și o serie de focare de tensiune aparute…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken, ministrul de externe australian și ministrul de externe japonez au emis la data de 5 august o așa-numita declarație comuna dupa dialogul strategic trilateral. Ca raspuns, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe din China, Wang Wenbin, a declarat astazi,…