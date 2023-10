China pare să se pregătească pentru un conflict cu SUA, plecând de la situaţia din Taiwan Intr-un razboi cu SUA pentru Taiwan, China ar trebui sa creeze o retea globala de companii sub sanctiunile SUA, sa sechestreze activele americane din interiorul granitelor sale si sa emita obligatiuni denominate in aur, potrivit unor cercetatori chinezi afiliati guvernului de la Beijing, care studiaza raspunsul occidental fata de invadarea Ucrainei de catre Rusia, transmite Reuters. Sanctiunile impotriva Moscovei au determinat sute de economisti, finantatori si analisti geopolitici chinezi sa examineze modul in care China ar trebui sa atenueze scenariile extreme, inclusiv pierderea accesului la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Sanctiunile impotriva Moscovei au determinat sute de economisti, finantatori si analisti geopolitici chinezi sa examineze modul in care China ar trebui sa atenueze scenariile extreme, inclusiv pierderea accesului la dolari americani, potrivit unei analize Reuters a peste 200 de lucrari de politica in…

- „Daca Putin ar caștiga acest razboi, ce semn ar fi acesta pentru alți dictatori din lume, precum Xi, președintele chinez?”, a intrebat șefa diplomației germane, intr-un interviu acordat Fox, scrie site-ul Politico.China a criticat-o luni pe ministra germana de externe Annalena Baerbock dupa ce aceasta…

- Chiar daca președintele Chinei a fost unul dintre cei mai asumați susținatori ai liderului de la Kremlin de-a lungul razboiului din Ucraina, cimentand parteneriatul "fara limite" pe care l-au incheiat inaintea invaziei, Xi este deranjat ca Putin nu ii da atenție, ignora planul de pace in 12 puncte propus…

- Pe fondul razboiului din Ucraina, China a anunțat controale la export pentru dronele chineze și echipamentele legate de drone. Controlul exporturilor, care va afecta, de asemenea, anumite drone pentru uz privat, va intra in vigoare la 1 septembrie, a declarat Ministerul Comerțului din Beijing, relateaza…

- Președintele chinez Xi Jinping, care este și comandantul-șef al armatei, a numit luni un nou șef al forței armate care administreaza rachetele convenționale și nucleare. Numirea a fost facuta cu o zi inainte de aniversarea Armatei Populare de Eliberare.

- Presedintele chinez Xi Jinping, de asemenea comandant sef al armatei, a numit luni un nou sef al fortelor armate care supravegheaza rachetele conventionale - si nucleare - ale tarii, cu o zi inainte de aniversarea Armatei Populare de Eliberare (PLA), informeaza Reuters.Wang Houbin, fost comandant…

- Presedintele chinez Xi Jinping, comandant sef al armatei, a numit luni un nou sef al fortelor armate care supravegheaza rachetele conventionale - si nucleare - ale tarii, cu o zi inainte de aniversarea Armatei Populare de Eliberare.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin ”are intentia” de a merge in China in luna octombrie, la invitatia omologului sau chinez Xi Jinping, care a efectuat o vizita la Moscova in luna martie, a declarat marti, 25 iulie, consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Usakov, potrivit Agerpres . ”Noi am primit…